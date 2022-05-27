Liverpool’a Thiago ve Fabinho’dan iyi haber

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid finali öncesi basın toplantısında sakatlıkları bulunan iki oyuncusu Fabinho ve Thiago Alcantara’nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. İki oyuncunun durumunun da iyi olduğunu belirten Alman teknik adam, iki oyuncunun da kadroda olacağını belirtti.

Liverpool’da son zamanlarda artan sakatlıklar sonrası final öncesi durumları kritik olan bu iki oyuncunun kadroda olacağının açıklamasıyla birlikte Real Madrid karşısında Liverpool’da Divock Origi dışında eksik oyuncu olmayacak.



