İngiliz devi Liverpool, stoperde Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in yaşadığı sakatlıklar sonrası stoper arayışlarını sürdürürken Goal'un İngilizce hesabı, Süper Lig 'de Alanyaspor forması giyen Steven Caulker'ı önerdi. Caulker'ın geçen sezondan bu yana Alanyaspor'un attığı 9 gole katkısını öne çıkaran ve buna Süper Lig'de başka bir stoperin erişemediğini belirten Goal, Jurgen Klopp'a Caulker'ı yeniden kadroya katması adına bir çağrıda bulundu.

Alanyaspor'daki başarılı performansıyla öne çıkan Caulker, İngiltere kariyerinde Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, Queens Park Rangers, Southampton formaları giydikten sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool kadrosunda yer almıştı.

Steven Caulker, yeniden gündeme gelen Liverpool iddialarına ise farklı bir şekilde açık kapı bıraktı. 28 yaşındaki oyuncu; Goal'ün paylaşımına verdiği cevapta, "Yalnızca ileride oynayacaksam geri dönerim" ifadelerini kullandı.



