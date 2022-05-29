Bu sezon FA Cup'ı kazanan, İngiltere Premier Lig'de son haftada Manchester City'ye şampiyonluğu kaptıran Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını da Real Madrid'e bıraktı. Paris'te Stade de France'ta oynanan karşılaşmayı Kırmızılılar 1-0 kaybetti ve kupayı Madrid'e verdi.

Maç sonrasında İngiliz ekibinin başarılı çalıştırıcısı Jürgen Klopp açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, taraftarlarına seslenerek gelecek sezon İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde olacaklarını ve taraftarların şimdiden otel rezervasyonlarını yapmaları gerektiğini söyledi.

İşte Jürgen Klopp'un o açıklamalar:

﻿﻿Buraya geri döneceğimize inanıyorum. Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız! Courtois üst düzey kurtarışlar yaptı ve ne yazık ki hakemin gol kararı birkaç santimetre aleyhimize oldu.