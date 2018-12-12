İngiltere Premier Lig'de 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, bu yıl ligde de fırtına gibi esiyor.

İlk 16 haftada tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve namağlup liderlik koltuğunda bulunan Klopp'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rahat sonuçlar alamadı. Şampiyonlar Ligi'ne 3-2'lik PSG galibiyeti ile başlayan İngiliz ekibi, ardından deplasmanda Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. 3. hafta maçında Kızılyıldız'ı da 4-0 gibi farklı skorla geçen Liverpool, sırasıyla deplasmanda Kızılyıldız'a 2-0, PSG'ye ise 2-1 yenilerek bir üst tur şansını son maç olan Napoli'ye bıraktı. İngilizler, Anfield'da oynanan maçta 34. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle Napoli'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarında Liverpool kalecisi Alisson ise kalesinde devleşerek Napoli'ye geçit vermedi. Grubun diğer maçındaysa PSG, deplasmanda Kızılyıldız'ı 4-1 yendi. Bu sonuçların ardından puanını 9 yapan Liverpool, aynı puandaki Napoli'yi, ikili averajın eşit olmasından dolayı genel averajla geçerek grubu Fransız ekibi PSG'nin ardından ikinci sırada bitirdi ve son 16'ya yükselmeyi başardı. Napoli ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçtiğimiz yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e finalde mağlup olan İngiliz ekibi, bu yıl da turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Jürgen Klopp ve öğrencileri, 28 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'ni de müzesine götürmek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

DHA



