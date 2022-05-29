Liverpool-Real Madrid finalinde maçın adamı Thibaut Courtais!
Dev final nefes kesti, hem Liverpool hem de Real Madrid, Avrupa'nın en büyüğü olmak için ter döktü. İspanyollar 1-0 kazanırken, maçın adamı da Los Galacticos'un Belçikalı kalecisi Thibaut Courtais seçildi. Tecrübeli eldiven tam 9 kurtarışa zaferde büyük pay sahibi oldu ve bir finalde en çok kurtarış yapan kaleci ünvanını aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in... İspanyol devi, Fransa'da İngiliz ekibi Liverpool'u Vinicius Junior'un tek golüyle 1-0 devirdi ve tarihlerinde 14. kez Devler Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.
Dev finalde maçın adamı ise Los Galacticos'un kaleci Thibaut Courtais seçildi. Liverpool'a gol izni vermeyen ve kalesini kapatan Belçikalı eldiven finali tam 9 kurtarışla tamamladı.
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Tecrübeli file bekçisi şampiyonlukta büyük rol oynarken aynı zamanda bir finalde en çok kurtarış yapan kaleci unvanının sahibi oldu.