Liverpool-Real Madrid finalinde maçın adamı Thibaut Courtais!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in... İspanyol devi, Fransa'da İngiliz ekibi Liverpool'u Vinicius Junior'un tek golüyle 1-0 devirdi ve tarihlerinde 14. kez Devler Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.

Dev finalde maçın adamı ise Los Galacticos'un kaleci Thibaut Courtais seçildi. Liverpool'a gol izni vermeyen ve kalesini kapatan Belçikalı eldiven finali tam 9 kurtarışla tamamladı.

Tarihe geçti

Tecrübeli file bekçisi şampiyonlukta büyük rol oynarken aynı zamanda bir finalde en çok kurtarış yapan kaleci unvanının sahibi oldu.







