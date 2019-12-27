Premier Lig'de Liverpool ve Jürgen Klopp gerçeği var. Bu sezon inanılmaz bir performans sergileyen Liverpool, 18 lig maçının 17 tanesini kazanıp sadece bir tanesinde berabere kaldı ve 52 puanla uzak ara lider konumda. En yakın rakibi Leicester City karşısında deplasmanda 4-0 kazanan ve gövde gösterisi yapan Liverpool'un şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Premier Lig'de namağlup son şampiyon Arsene Wengerli Arsenal

Premier Lig tarihinde en son Arsenal 2003-04 sezonunda namağlup şampiyon olmuştu. Sözü geçen sezon Arsene Wenger'in ekibi 38 lig maçında 26 galibiyet 12 beraberlik alırken hiç yenilmemişti. Wenger'in ekibi ayrıca 49 maç üst üste yenilmemişti. Klopp yönetimindeki Liverpool, 3 Ocak 2019 tarihinden beri toplam 35 maçtır Premier Lig'de yenilmiyor.

İngiltere Premier Lig'de en uzun süre yenilmeyen takımlar

49 - Arsenal (2003/04)

42 - Nottingham Forrest (1977/78)

40 - Chelsea (2004/05)

35 - Liverpool (2019/20) .. seri devam ediyor