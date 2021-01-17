Liverpool - Manchester United (CANLI)

Liverpool ile Manchester United İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında kazanmak istiyor. MANU ise deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürme peşinde. Liverpool bu sezon sahasında hiç maç kaybetmezken, Manchester United ise deplasmanda rakiplerine boyun eğmedi.

Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda?

Anfield'da oynanan ve saat 19.30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Dev maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.

Liverpool - Manchester United ilk 11'ler:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago; Shaqiri, Mane, Salah; Firmino

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial