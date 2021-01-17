Liverpool - Manchester United (CANLI)
İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında kazanmak istiyor. MANU ise deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürme peşinde. Anfield'da oynanan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Liverpool ile Manchester United İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında kazanmak istiyor. MANU ise deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürme peşinde. Liverpool bu sezon sahasında hiç maç kaybetmezken, Manchester United ise deplasmanda rakiplerine boyun eğmedi.
Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda?
Anfield'da oynanan ve saat 19.30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Dev maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.
Liverpool - Manchester United ilk 11'ler:
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago; Shaqiri, Mane, Salah; Firmino
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial