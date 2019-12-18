Liverpool geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve bu yıl düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynama hakkı kazandı. Bu akşam ilk maçını Monterrey ile TSİ ile 20.30'da yapacak Jürgen Klopp'un ekibi bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek.

2005 yılında Sao Paulo'ya kaybetmişti

Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu 2005 senesinde FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finale kalmış ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'ya 1-0 yenip ikinci olmuştu. İngiliz takım arasında en son 2008 yılında Manchester United bu kupayı kazanmıştı

Son 6 kupayı Avrupa takımları kazandı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda son altı senenin şampiyonu hep Avrupa takımları oldu. 2013 yılında Bayern Münih, 2015 yılında Barcelona ve 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Real Madrid kupayı müzesine götürdü.