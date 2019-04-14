İngiltere’de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan ve maç fazlasıyla Manchester City’nin 2 puan önünde yer alan Liverpool, sahasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. 29 senedir şampiyon olamayan Kırmızılılar, zirve iddiasını sürdürebilmek için mücadelede elinden geleni yapacak. Maurizio Sarri yönetimindeki Mavililer ise son haftalarda çıkışan geçen Tottenham ve Arsenal’in arasından sıyrılıp Devler Ligi potasında kalmayı hedefliyor. Öte yandan Merseyide’de gerçekleşecek derbi karşılaşması öncesinde iki takımda da önemli bir eksikliği bulunmuyor.

Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Michael Oliver'ın düdük çalacağı mücadele TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Mane, Firmino

Chelsea: Arrizabalaga, Emerson, David Luiz, Rüdiger, Azpilicueta, Barkley, Kante, Hazard, Jorginho, Hudson-Odoi, Higuain

Ev sahibinde Oxlade-Chamberlain, Brewster ve Wijnaldum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Porto'yu 2-0 yenerek evine moralli dönen Liverpool, bitime 4 hafta kala en önemli maçlarından birine çıkacak. Kendi sahasında lig 4.'sü Chelsea'yi konuk edecek olan Kırmızılar, 2014 yılında yaşanan olayı hafızalardan silmeyi umut ediyor.

2013-2014 sezonunda şampiyonluğa çok yaklaşan ancak son maçlarda Manchester City'ye kaptıran Liverpool, en trajik puan kaybını Chelsea karşısında yaşamıştı. Takım kaptanı Steven Gerrard'ın ayağının kayarak topu Demba Ba'ya kaptırmasıyla skor eşitlenmiş ve neredeyse o günden beri rakip taraftarların mizah konusu haline gelmişti.