Liverpool - C. Palace (CANLI)

Premier Lig'in 31.hafta maçında lider Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşılaşıyor. Uzun bir aradan sonra Anfield Road çimlerinde resmi maça çıkan Liverpool takımının ilk 11'inde Salah, Firmino ve Mane üçlüsü yer alıyor. Liverpool galip gelip şampiyonluk için bir adım kalması için mücadele ediyor

Liverpool - C. Palace ilk 11'ler belli oldu

Liverpool: Alisson, Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Cahill, Sakho, Van Aanholt, McCarthy; Townsend, McArthur, Kouyate, Zaha, Ayew







