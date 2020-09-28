Liverpool - Arsenal (CANLI İZLE) Liverpool - Arsenal canlı yayın
Premier Lig'in 3. haftasında dev bir maç oynanıyor. Sezona 2'de 2 yaparak 6 puan yapan Liverpol ile Arsenal, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Liverpool - Arsenal maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
İngiltere'de haftanın en önemli maçında zirve mücadelesi veren Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Jurgen Klopp'un öğrencileri rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. 2'de 2 yapan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise dev rakibini deplasmanda avlamanın peşinde. Anfield Road'da oynanan ve saat 22:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Craig Pawson'un düdük çaldığı 90 dakikanın canlı skor takibi ve haberimizde.
Liverpool - Arsenal ilk 11'ler
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino
Arsenal: Leno, Tierney, David Luiz, Holding, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles, Bellerin, Willian, Aubameyang, Lacazette