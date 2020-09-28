Liverpool - Arsenal (CANLI İZLE) Liverpool - Arsenal canlı yayın

Premier Lig'in 3. haftasında dev bir maç oynanıyor. Sezona 2'de 2 yaparak 6 puan yapan Liverpol ile Arsenal, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Liverpool - Arsenal maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

28 Eylül 2020, Pazartesi 21:08 Son Güncelleme:
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Liverpool - Arsenal (CANLI İZLE) Liverpool - Arsenal canlı yayın

İngiltere'de haftanın en önemli maçında zirve mücadelesi veren Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Jurgen Klopp'un öğrencileri rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. 2'de 2 yapan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise dev rakibini deplasmanda avlamanın peşinde. Anfield Road'da oynanan ve saat 22:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Craig Pawson'un düdük çaldığı 90 dakikanın canlı skor takibi ve haberimizde.

Liverpool - Arsenal ilk 11'ler

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino

Arsenal: Leno, Tierney, David Luiz, Holding, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles, Bellerin, Willian, Aubameyang, Lacazette

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