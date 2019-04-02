Liverpool Alex Telles'ten vazgeçmiyor

Porto forması giyen Alex Telles’e Liverpool’un talip olduğu iddia edildi.

02 Nisan 2019, Salı 08:55
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Liverpool Alex Telles'ten vazgeçmiyor

A Bola Gazetesi’nde yer alan haberde, Telles’in İngiltere’ye yakın olduğu yazıldı.

Brezilyalı sol bekin 6 aya varacak bir sakatlığı olmasına karşın Kırmızılar’ın takipten vazgeçmediği aktarıldı. Porto’nun, Telles’in sakatlık durumunu Liverpool’a ilettiği ancak herhangi olumsuz bir geri dönüşün olmadığı ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda anlaşmalar gereği Galatasaray da yüzde 10’luk bir pay alacak. Ayrıca Atletico Madrid’in de 26 yaşındaki yıldıza ilgisinin olduğu belirtildi.

(Milliyet)

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