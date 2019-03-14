Lionel Messi: "Cristiano Ronaldo büyüleyiciydi"
Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Juventus'ta forma giyen ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı. Messi, Ronaldo'nun Atletico Madrid karşısındaki performansını "büyüleyici" olarak niteledi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0' yenilen Juventus, rövanşı kendi evinde 3-0 kazanıp çeyrek finalin yolunu tutarken mücadeleye damgasını vuran isim , takımının tüm gollerini kaydeden Cristiano Ronaldo olmuştu.
Atletico'yu adeta tek başına yıkan Ronaldo'nun bu performansına Barcelona'da forma giyen ezeli rakibi Lionel Messi de kayıtsız kalamadı. Dün takımının Olimpik Lyon'u 5-1 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, meslektaşını şu sözlerle övdü:
"Cristiano ve Juventus'un yaptığı şey etkileyiciydi. Atletico Madrid'in biraz daha zorluk çıkarmasını beklerdim ama Ronaldo, attığı üç golle herkese büyüleyici bir gece yaşattı."
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler