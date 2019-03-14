Lionel Messi: 'Cristiano Ronaldo büyüleyiciydi'

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0' yenilen Juventus, rövanşı kendi evinde 3-0 kazanıp çeyrek finalin yolunu tutarken mücadeleye damgasını vuran isim , takımının tüm gollerini kaydeden Cristiano Ronaldo olmuştu.

Atletico'yu adeta tek başına yıkan Ronaldo'nun bu performansına Barcelona'da forma giyen ezeli rakibi Lionel Messi de kayıtsız kalamadı. Dün takımının Olimpik Lyon'u 5-1 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, meslektaşını şu sözlerle övdü:

"Cristiano ve Juventus'un yaptığı şey etkileyiciydi. Atletico Madrid'in biraz daha zorluk çıkarmasını beklerdim ama Ronaldo, attığı üç golle herkese büyüleyici bir gece yaşattı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler