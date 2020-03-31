Tüm dünyayı etkisine alan coronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi, futbol kulüpleri bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı... Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden İspanya La Liga’da Barcelona, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı ve oyuncularının maaşlarında büyük oranda indirim istedi.

Başkan Josep Maria Bartomeu'nun futbolcularla tek tek iletişime geçip, bu süreçte maaşları tam olarak ödeyemeyeceklerini ve yüzde 70’lik kesinti yapmak zorunda olduklarını iletti. Katalan devine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi ise bu haberin ardından flaş bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, yüksek maaş alan bazı futbolcular kesintiye karşı çıkmıştı.

Lionel Messi açıkladı konu karara bağlandı

İddianın ilk ortaya atıldığı zamanlarda futbolcuların buna itiraz edeceği şeklinde haberler çıkarken, konu bugün karara bağlandı. Lionel Messi’nin, sosyal medya hesabından yaptığı “Biz yüzde 70 kesintiye gideceğiz ki çalışanlar paralarının yüzde 100’ünü alsın” şeklindeki paylaşımın hemen ardından Barcelona Kulübü, maaş kesintisini resmi internet sitesinden duyurdu.

Barcelona Kulübü, sosyal resmi internet sitesinden futbolcuların maaşlarında yüzde 70 kesinti yapılacağını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada “Barcelona yönetimi ve sporcular, corona virüsü tehdidi geçene ve ligler yeniden başlayana kadar profesyonel sporcuların maaşlarında kesintiye gidilmesi konusunda anlaşmaya vardı” denildi.

'Çalışanlarımızın maaşlarının yüzde 100’ünü ödeyebileceğiz'

Kesintinin, futbol ve basketbol takımlarında oynayan sporcuların maaşlarına uygulanacağı belirtildi. Basketbolculardan ne kadar kesinti yapılacağı söylenmezken, Barcelona Futbol Kulübü’ndeki A Takım oyuncularının maaşlarının yüzde 70 oranında kesileceği açıklandı. Yapılan açıklamada sporculara teşekkür edilirken “Böylece lig oynanmadığı sürece diğer çalışanlarımızın maaşlarının yüzde 100’ünü ödeyebileceğiz” de denildi.