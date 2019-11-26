C vitamini açısından, doğada bulunan besinler arasında zirvede yer alan limon hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Bin yıllardan beri tüketilen bu meyve, vücudun tamamını yenileme özelliğine sahip. Suyu başta olmak üzeri kabuğu bile şifa niyetine olan limon hakkında tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. Peki, limonun faydaları nelerdir? Limon hastalıklara iyi geliyor mu?

Limonun faydaları nelerdir?

Antik çağlarda ekşi olan portakal ismini alan limon, ilk olarak Myanmar ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetiştirilmeye başlandı. İpek yolunun kullanılmasıyla birlikte bütün dünyaya yayılan bu şifa deposu, Roma İmparatorluğu döneminde de çok fazla tüketilmiştir. Tarihi bu kadar eski dönemlere dayanan faydalarına gelin hep birlikte bakalım.

- Limon C vitamini bakımında zirvededir. Bu nedenle antioksidan etkiye sahiptir. Hastalanan hücreleri sağlıklarına tekrardan kavuşturmanın yanında, vücudumuzu toksin gibi atıklardan temizler. Mide, akciğer, cilt ve pankreas kanserini önlediği konusunda bazı araştırmaların olduğu söz konusudur. Bunun yanında yemeklerde düzenli şekilde kullanıldığı zaman, stresin azalmasına yardımcı olur.

- Böbreklerde taş oluşumunu engellediği gibi var olan taşların da dökülmesine yardım eder. Böbrek ve mesanenin pH değerlerini yükseltip daha sağlıklı çalışmalarına fayda sağlar.

- Kanın pıhtılaşması için uzmanlar tarafından sürekli önerilen bir besindir.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde çok büyük bir görev görür.

Limon kabuğunun faydaları

Limon sadece suyuyla değil, kabuğuyla da sağlık deposu bir besindir. Limon kabuğu yemenin faydaları bunu kanıtlıyor. İşte limonun kabuğunu yemenin kanıtlanan faydaları;

- Kalp problemlerinin önlenmesinde vücutla beraber çalışma sergiler.

- Kemiklerin sağlığı için faydalıdır.

- Ağzın hijyenini korumada yardımcıdır.

- Zayıflama için kullanılabilecek en doğal besinler arasında yer alır.

Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

- Akciğer, karaciğer ve kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcıdır. Ancak aşırı limonu tüketildiğinde kanda pıhtılaşma oranı artabilir. Bu kalp için biraz tehlike oluşturur. Tüketirken bu hususu göz önünde bulundurun.

- Dişlerin çürümesine engel olur.

- Vücudun çabuk yaşlanmasını önler.

- Limon hangi hastalığa iyi gelir denildiği anda akla ilk gelen antibiyotik özelliğidir. Dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlenmesi sayesinde, enfeksiyon kapma riskini minimum düzeye indirir. Grip ve türevi hastalılarla mücadelede kullanılabilir.

- Hücre yenilemesine yardımcı olur. Vücudun her zaman diri kalmasını sağlar.

- Kemik hastalıklarının oluşumunu engelleyici özelliklere sahiptir.

Limon kullanım alanları

Limon, insan sağlığını korumada etkili besinler içerisindedir. Ancak sadece sağlık için değil, pek çok farklı yerlerde de kullanımıyla bilinir. İşte limon kullanım alanları listesi şu şekildedir;

- Toksik kimyasal gücüyle yağlı yerlerin temizlenmesi için birebirdir.

- Çaydanlık ve benzeri yerlerin temizliğini doğal şekilde yaparak, sağlığınızı kimyasal ürünlerden koruyabilirsiniz.

- Bakır ve krom parlatıcı özelliğine sahiptir.

- Haşereler limonun suyundan ve kokusundan nefret ederler. Onları evinizden bu yolla kovabilirsiniz.

- Parfüm olarak kullanabilirsiniz. Bunun için beyazı görünecek şekilde azıcık kabuklarını soyup odanızın bir köşesine koyun.

- Masaj yapmak için birebirdir. Vücuda sürülerek yapılacak masaj insanı oldukça rahatlatır.

Düzenli olarak limon tüketmelisiniz

Yapılan pek çok araştırma, limonun insan sağlığına fayda sağladığını, düzenli bir şekilde tüketildiğinde kansere karşı ciddi bir savaşçı olduğunu göstermiştir. Limon kullananlar da limondan gördükleri faydaları söylerler.

Özellikle soğuk algınlığı gibi baş belası bir hastalık karşısında, ülkemizde aktif olarak tüketilen bir yiyecektir. Haftada 2 kez yemeklerde limon kullanarak, sizler de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca cildi gençleştirmesi ve zayıflatıcı etkisi sayesinde, kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Unutmayın ölçüyle tüketeceğiniz limon size fayda, ölçüsüz kullandığınızda zarar verir. Sağlıkla kalın.