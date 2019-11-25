Limonlu su, insan vücuduna harika yararları ile bilinen bir bileşimdir. Limon kendi başına bilindiği üzere antibakteriyel bir özelliğe sahiptir. Bunun dışında antiviral özelliğe sahip olmasından ötürü virüslerin vücuda girmesini engellemektedir. Sabah limonlu su içmek insan sağlığına çok faydalıdır. Oldukça kuvvetli bir antibakteriyel olan limon sayesinde kişinin bağışıklık sistemini çalıştırmaktadır. Bu özellik limonlu suyun faydalarından en bilinenidir. Limonlu su içenler sindirim sistemlerinin kolay biçimde çalıştığını fark etmektedirler. Bu durum ise kişinin kilo vermesine ve karaciğerinin arınmasına yardımcı olmaktadır.

Limonlu Su Yararları

Limonlu su içmek çok yaygın bir şekilde önerilmekle beraber pek çok kadının olmazsa olmazı şeklinde tanımlanabilir. Limonlu suyun faydaları hakkında bilgi ermek oldukça önemli olacaktır.

- Limonlu suyun içerisinde C vitamini oldukça fazladır.

- Limonlu su sayesinde pH alkali seviyesi dengelenir.

- Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Kanser ile savaşan limonlu su, bunun dışında yaraların çabuk iyileşmesine destek olur.

- Sindirim ve bağışıklık sisteminin düzenli biçimde çalışmasını sağlar.

- Limonlu suyun içerisinde kalsiyum, sitrik asit, C vitamini, pektin gibi maddeler yer almaktadır.

Limonlu suyun hazırlanışı

Limonlu su hazırlanırken kesinlikle temiz su kullanılmalıdır. Bunun dışında limonlu su yapımı için kullanılacak su, ılık olmalıdır. Soğuk su ya da kaynamış su kullanılmaması gerekir. Bunun nedeni kişinin vücudu soğuk suyu işlerken daha fazla enerji harcamasıdır. Bunun dışında taze olan limonlardan kullanmak faydalı olacaktır. Tarif adına kesinlikle şişelenmiş şekilde hazır satılan limon suyu kullanılmamalıdır. Bir bardak ılık su içerisinde yarım limon suyu sıkılmalı ve sabahları aç karınla içilmelidir.

Limonlu suyun sindirime faydası

Limonlu su, kişinin vücudundaki toksinlerin ve istenmeyen maddelerin atılması adına birebirdir. Mide suyunun ve tükürüklerin klorik asidine benzerlik gösteren bileşiminden ötürü, karaciğer sindirimi adına gereken öd sıvısını salgılamaya destek olur. Bunun dışında vitamin ve mineral bakımından zengin durumda olan limon, sindirim sisteminde bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Limonlu su, sindirimi kolaylaştıran hususiyetleri ile beraber karın şişkinliği, reflü, geğirme gibi hazımsızlıkları rahatlatmak için oldukça önemlidir. AKD ( Amerikan Kanser Derneği), kanserli olan hastalara, bağırsak hareketlerini düzenlemesi adına sıcak limonlu su içmelerini tavsiye etmektedir.

İdrar söktürücü özelliği ile limonlu su

Limonlu suyu, idrarı çoğaltarak, istenmeyen maddelerin insan vücudundan atılmasına destek olmaktadır. Bundan ötürü limonlu su içildiği zaman toksinler kişinin vücudundan daha hızlı biçimde atılarak, idrar yolunun daha sağlıklı olmasına yarar sağlar. Limonlu suyun içerisinde bulunan sitrik asit bileşeni, karaciğeri tetikleyen enzimlerin etkilerini en üst düzeye çıkarmaktadır.

Limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirir

İçermiş olduğu yüksek seviyedeki C vitamini ile limon, bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça önemlidir. Limon, soğuk algınlığıyla baş etmek adına da oldukça yararlıdır. Bunu dışında sinir ve beyin sistemini tetikleyen, potasyum bileşimi bakımından da oldukça zengindir.

Potasyum maddesi tansiyonu kontrol ederek gereken düzeyde olmasını sağlar. Limonun içerisinde bulunan C vitamininde antienflamatuar özelliği bulunur. Bundan ötürü de astım ve başka solunum problemlerine de iyi gelmektedir. Bunun dışında vücudun demir emilimini çoğaltır.

PH seviyesini dengeler

Limon, insanın tüketebileceği en alkali besinler arasında yer almaktadır. Limon başlı başına asidik olmasına karşın, bedenin içerisine girdiğinde alkali olur. Limon içerisinde askorbik asit düzeyinde sitrik asit de bulunmaktadır. Fakat bu asidin zayıf bir asit olduğu söylenebilir ve vücut içerisinde oldukça kolay bir şekilde metabolize edilmektedir. Bunun sayesinde limon içerisinde yer alan mineraller vücudu alkalize etmeye destek olmaktadır.