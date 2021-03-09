Oyuncuların merakla beklediği League of Legends yeni sezonda şampiyonlara dahil olacak yeni bir soluk Lillia karakteridir. Lillia'nın tanıtımı nihayet yapıldı. Ormancı rolündeki Lillia, Neeko ile görsel benzerlikler taşımasına rağmen oyun stili biraz farklı olacaktır. Bu yeni şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.

Bahçenin Ötesinde Çekingen Geyik Yavrusu Lillia

Uzun zamandır merakla beklenen League of Legends'in yeni şampiyonu nihayet gün yüzüne çıktı. Geçen ay yeni şampiyon müjdesini veren Riot Games şampiyon hakkında farklı görseller paylaşmıştı. Test sunucusuna eklenen yeni seslendirmelerle birlikte yeni şampiyonun ismi belirtildi. Gelelim bu yeni şampiyonun tanıtımına;

Bir peri geyik yavrusu olan Lillia, aşırı derecede utangaç ve ürkektir. Ionia'nın ormanlarını dolaşarak fanilerden saklanıyor. Onlardan korktuğu halde, düşlerinin artık neden Düşler Ağacı'na ulaşamadığını öğrenmek istiyor. Elindeki sihirli dalla gezerek insanların gerçekleşmemiş düşlerini bulmaya çalışıyor. Çünkü ancak bunu başarabildiğinde yeşerebilir. Diğerlerinin korkularını aşarak içlerindeki parıltıyı bulmalarına yardım edebilir.

Narin Gonca Lillia Oynanış Biçimi

Lillia henüz yeni bir şampiyon olmasından dolayı ilk merak edilen nasıl oynandığıdır. Pasif yeteneği olan Rüya, Dream Dust'ı uygulayarak hedefin sağlığının bir kısmını sihirli hasar olarak belirli bir süre boyunca dağıtıyor.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Çiçeklenme Darbeleri, dalını havaya fırlatıp yakındaki düşmanlara büyü hasarı verir. Dairenin dış kenarına gerçek hasar verir. Saldırıyı başarılı bir şekilde indirdiğinde hareket hızını da arttırır.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Dikkat Et! Eep!, şampiyon şubesi ile büyük bir saldırıya yöneliyor. Düşmanlara büyü hasarı veriyor. Etkinin merkezindeki düşmanlar ise bu yetenekten daha fazla hasar alır.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Girdap, şampiyon bir girdap tepesinde dolaşıyor. Rakiplere sihirli hasar veriyor ve onları bir süre yavaşlatıyor. Bu girdap bir düşmana çarpana ya da araziyle çarpışana kadar yuvarlanmaya devam eder.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Lilting Ninni, düşmanlarına bir ninni gönderir. Rüya Tozu'ndan etkilenenler bir süre uyumadan önce giderek yavaşlar. Hasarla uyandığında ise ilave büyü hasarı alacaktır.

Şimdilik yeni şampiyon Lillia hakkında bilinenler bu kadarla sınırlı. Şampiyon S11 sezonunda LoL dünyasında yerini alacak. Takım savaşları içerisinde çokça göreceğimiz bir karakter olması planlanıyor. Lillia şampiyonunun tanıtım videosu League of Legends resmi sitesinde ve Youtube kanalında yayınlandı.

Narin Gonca Lillia S11 Rün Dizilimi

Yeni bir şampiyon olmasına rağmen, genellikle şampiyonların tanıtımlarından rün dizilimlerini tahmin etmek kolay oluyor. Lillia şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Sürat Coşkusu

Bulut Pelerini

Yücelik

Suda Yürüyen

Hâkimiyet

Belden Aşağı

Açgözlü Avcı ayrıca;

+ %1 ila 10 Bekleme Süresinde Azalma (seviyeye bağlı)

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Narin Gonca Lillia S11 Yetenek Skilleri

Lillia şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Blooming Blows: 1- 4- 5- 7- 9

Watch Out! Eep!: 2- 8- 10- 12- 13

Swirlseed: 3- 14- 15- 17- 18

Lilting Lullaby: 6- 11- 16

Narin Gonca Lillia S11 Counter Pickler

Lillia şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Ekko

Fizz

Lissandra

Ryze

Narin Gonca Lillia Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Şifa: Dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yeniler ve 1 saniyeliğine %30 hız verir.

Dolu Kılıcı

Morellonomikon

Liandry'nin Istırabı

Zhonya'nın Kumsaati

Kozmik Hızlandırıcı

Rabadon'un Şapkası

Narin Gonca Lillia Kostümleri

S11 yeni sezonda çıkacak olan şampiyonun henüz sadece Klasik Kostümü mevcuttur.