Lille - Marsilya maç sonucu: 2-0

Ligue 1'in 9. haftasında sahasında Marsilya'yı ağırlayan son şampiyon Lille, sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, bir diğer Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in takımı Marsilya engelini 3 puanla aştı.

Maçın 28. dakikasında Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçen Lille, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın 2. yarısında ise tekrardan sahneye Jonathan David çıktı ve 90+5'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla Lille puanını 14'e çıkartırken, Marsilya ise 14 puanda kaldı.

Lille'de forma giyen Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıktılar. Burak Yılmaz 88. dakikada yerini bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Cengiz kızardı

Marsilya'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın77. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.







