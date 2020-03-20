Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı

Çoğu ligde sezon sonuna gelinmesi ve oyuncuların sözleşmelerinin son gününe yaklaşması kulüpleri telaşlandırdı.

Voleybol Kadınlar Ligi'nde Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final maçları tamamlandı. 24 Mart'ta başlayacak final maçları da ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çarşamba gününe kadar bu konuda açıklama yapması beklenirken, kulüpler de oyuncuların sözleşmesi nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

KONYA (DHA)