Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı... Lig tersine döndü!

Süper Lig’de 14. haftanın son gününde Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Taraflardan biri, lider Başakşehir’in kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını düşürmek için sahaya çıkacak. Diğeri ise uzun süredir kurtulamadığı alt sıralardan çıkışa geçip yeni bir hava yakalamanın peşinde.

Yıllardır Kadıköy’de oynanacak birçok maç için bu tanımlama yapıldı. Ancak bu sezon Süper Lig’de işler adeta tersine döndü... Binlerce taraftarını arkasına alıp, şampiyonluk iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkmaya alışan Fenerbahçe, bu kez puan tablosunun alt sıralarından kurtulmak isteyen taraf. Kasımpaşa ise belki de tarihinde ilk kez zorlu deplasmana, lidere iyice yaklaşmak adına 3 puanı hanesine yazdırmak için çıkacak!

Yara sarma zamanı

Sarı-Lacivertliler için Alanya galibiyetiyle gelen bahar havası, Trabzon’daki 2-1’lik yenilgiyle son buldu. Hafta içerisinde Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe buna rağmen gruptan çıkmayı garantiledi. Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa’yı devirerek ligde yara sarmak istiyor.