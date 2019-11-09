Lider Manisa FK gurbette

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon profesyonel liglerde en çok kazanma, en çok gol atma ve en çok puan toplama rekorlarını elinde bulundurup liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak. Afyon Zafer Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da start alacak. Son 5 maçını kazanan Manisa FK, grupta çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde edip hiç yenilmedi. Manisa ekibi 31 puanla haftaya en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede başladı.