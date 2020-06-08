LG UtraGear Oyun Monitorü ile uykusuz geceleriniz artacak

LG, akıcı bir oyun oynamak ve hızlı zafer elde etmek isteyenler için 27GN750-B oyun monitörünü satışa sunuyor. LG UltraGear 27GN750-B oyun monitörleri, 27GN750-B, 240Hz yenileme hızı ile en profesyonel oyuncuları bile büyülerken, 27” Full HD (1920* 1080) NVIDIA G-SYNC uyumlu Adaptive-Sync, sRGB %99 ile IPS ve HDR 10 özellikleriyle de bir adım öne çıkıyor.

LG Electronics (LG), UltraGear Oyun Monitörü ile heyecan verici, zaferlerle dolu bir oyun deneyimi sunuyor. UltraGear™ 1 milisaniye IPS NVIDIA® G-SYNC® oyun monitörleri,IPS 1ms(GTG) 240 Hz yüksek yenilenme hızı ile mükemmel akıcılıkta bir oyun sağlıyor. En popüler oyunlara yanıt verebilecek yüksek performanslı işlevlere sahip güçlü bir oyun monitörü olan UltraGear, şaşırtıcı tepki kalitesi ve süresiyle en tempolu oyunlarda bile ekstra hız sağlıyor, ekran kararma ve titremelerini engelliyor.

G-Sync uyumlu Adaptive-Sync teknolojisi, sRGB %99 ile IPS HDR10 renk gamıyla zafere giden yolu kolaylaştırıyor. Olağanüstü hız için tasarlanan 27GN750-B UltraGear Oyun Monitörü, oyuncuların ekranda anında işlem yapmasına olanak tanıyor, hızlı hareket eden nesneleri üstün görsel akışı sağlayarak net bir şekilde gösteriyor.

Yırtılma, Takılma Olmadan Oyun Keyfi

Ürettiği gerçekçi Full HD görüntüler, HDR10 desteği ve NVIDIA G-SYNC uyumlu ve uyarlamalı senkronizasyon ile, düzensiz yırtılma, titreme ve takılmaları engelleyerek, en hızlı oyuncular için mükemmel bir performans sağlıyor. Monitör ayrıca, FPS oyunlarında doğruluğu artırmak için tasarlanan Dynamic Action Sync modu, Black Stabilizer ve Crosshair gibi oyunlara özel seçenekler içeriyor.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ve Siyah Dengeleyici LG UltraGear’da

Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak UltraGear Oyun Monitörü, %99 sRGB’ye sahip IPS ekranı ile mükemmel renk doğruluğu yakalıyor, Sağladığı yüksek kaliteli renkle, daha geniş izleme açısı sağlayıyor ve oyun esnasında çok daha canlı sahneler oluşturuyor. IPS teknolojisini kullanan ve DCI-P3 renk alanının yüzde 98'ini kapsayan geniş bir renk gamı sunuyor.

LG UltraGear’da bulunan “Dinamik Hareket Senkronizasyonu” giriş gecikmesini en aza indiriyor. Böylelikle, oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. Monitörün siyah dengeleyici özelliğiyle de, en karanlık yerlerde bile detayları net bir şekilde görüyor, oyuna tmam performans devam edebiliyorlar.

27GN750 UltraGear Oyun Monitörü’nün üç yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım ve tabanı, ekranın eğimini, yüksekliğini ve dönüşünü değiştirmek için ayarlanarak oyuncuların oyunu daha rahat oynamasına yardımcı oluyor.