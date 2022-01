LG Electronics (LG), 2022 ve 2023 sezonları için League of Legends Avrupa Şampiyonası'nın (LEC) Resmi Görüntü Ortağı olduğunu duyurmaktan gurur duyuyor. Anlaşma, LG UltraGear™ oyun monitörlerinin, 14 Ocak'ta sezon başladığında ultra akıcı, ultra hızlı bir oyun deneyimi sunmak için küresel rekabetin merkezinde yer almasına olanak tanıyor.

Riot Games tarafından League of Legends profesyonel turnuvası olarak Avrupa'da düzenlenen LEC, 2009'daki lansmanından bu yana popülaritesini devam ettiriyor. LEC’te, her biri beş oyuncudan oluşan on yetenekli takım, çok oyunculu savaş arenasında üstünlük için mücadele veriyor. LG, turnuva boyunca ‘Tekrarlar’ ve ‘Haftanın Maçı’ gibi bölümlerin de sponsoru olacak.

LEC ile gerçekleştirilen iki yıllık işbirliğinin, LG'nin küresel espor sahnesinde zaten önemli olan varlığını daha da genişletmesine yardımcı olması bekleniyor. LG UltraGear markasının oyun topluluğuyla olan güçlü ilişkisi, LG’nin oyun dünyasındaki aktifliği ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan son teknoloji ürünleri aracılığıyla oluşturuldu. LG'nin yıldırım hızında tepki süresine, doğru renklere ve üstün kontrasta öncelik veren ekran teknolojileri sayesinde, LG UltraGear monitörler, tüm dünyadan oyuncuların favorisi haline geldi. LG UltraGear monitörler 4K çözünürlüklü ekran ve 1ms Griden Griye (GTG) tepki süresi ile Nano IPS teknolojisi sunuyor. *

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, “Dünyanın en popüler espor yarışmalarından birinde böylesine önemli bir rol oynamaktan heyecan duyuyoruz. Monitörlerimizin LEC'in en iyi oyuncuları tarafından kullanıldığını görmek için sabırsızlanıyoruz. En zorlu oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.