Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları aylardır devam ediyor. Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania ve South Australia eyaletlerindeki yangınlar vahşi yaşam alanlarını büyük ölçüde yok etmiş durumda.

En büyük yangınların görüldüğü New South Wales eyaletinde milyonlarca hektar alanın kül olduğu belirtilirken, yaklaşık 1 milyon hayvanın da yangınlarda hayatlarını kaybettiği ifade ediliyor.

İşte bu duruma üzülenlerden biri olan F1’in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, bölgeye yardım için 500 bin Dolar (2.9 milyon TL) bağışladığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre şimdiye kadar yangınların ardından Avustralya’ya yapılan bağış miktarının 200 milyon Dolar’a (1.1 milyar TL) ulaştığı bildirildi.