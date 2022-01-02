Lewis Hamilton emekli olacak mı? FIA Başkanı açıkladı

Formula 1'de Jean Todt'un ardından FIA Başkanlığı görevine gelen Mohammed Ben Sulayem, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın emekli olacağına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Marca'da yer alan habere göre 2022 Dakar Rallisi'ne ziyarette bulunan yeni FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Hamilton'ın F1'den ayrılacağını düşünüyor musunuz sorusuna, "Ona mesaj attım. Şu anda bu soruya cevap vermeye yüzde 100 hazır olduğunu sanmıyorum. Onu suçlamıyoruz. Bir sürücü olarak durumunu anlıyorum, açıkçası o farklı bir seviyede. Benim için FIA'nın bütünlüğüne saygıdan dolayı belirli bir takım veya sürücü yok. Tüm verilere sahip olmadan karar veremem ve gündemimdeki ilk şey Abu Dhabi'de olanları iyice analiz etmek. Sonunda hepimiz insanız, bu yüzden her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Geçmişten çok geleceğe bakmalısınız." sözleri ile cevap verdi.

2021 sezonunun son yarışının, son turunda şampiyonluğu Red Bull'dan Max Verstappen'e kaptıran Lewis Hamilton'ın o tarihten bu yana sessizliğini koruması ve hiçbir açıklama yapmamış olması emekli olacağı iddialarını da beraberinde getirmişti.



