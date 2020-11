Lewis Baker: Gelecek adına çok iyi sinyaller veren takımız

Futbola babasıyla birlikte başladığını belirten Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lewis Baker, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven, takım arkadaşları için mücadeleden kaçmayan bir takım oyuncusu olduğunu belirten, "Kazanmayı severim. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcuyum" dedi.

"Büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz"

Genelde futbola odaklanmaya çalışan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Baker, futbol dışı konuları, transfer konularını çok fazla düşünmediğini belirterek, "Ancak Trabzonspor’un bana olan ilgisini duyduğumda, Trabzonspor’un sezona dair ve geleceğe dair projelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. Bana olan ilgiyi ve takımın projelerini duyduktan sonra takıma katılmam kolay olmuştu. Sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Kendi açımdan da iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. İyi bir takım var burada. Umuyorum sezon içinde maçlarımızı kazanarak hedeflediğimiz bu büyük hedeflere ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

"Yetenekli oyunculara sahibiz"

Trabzonspor'a gelmeden önce şehri ve takımı araştırdığını belirten Baker, "Araştırdım, izledim fakat açıkçası geldiğimde daha net görmüş oldum duyduğum ve izlediğim şeyleri. Daha iyi anlamış oldum aslında. Geldiğim ilk günlerde hemen ilk maçımda burada ne kadar yetenekli genç oyuncular olduğunu gördüm. Bu genç ve yetenekli arkadaşlarımızın size maç kazandıracak kalitede olduklarını gördüm. Dolayısıyla bu duyduğum ve gördüğüm şeylerin karşılığını bizzat sahada geldiğim ilk günden itibaren görmüş oldum. Burada çok büyük kalite olduğunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelecek adına çok iyi sinyaller veren takımız"

Gelecek adına olumlu sinyaller veren bir takım olduklarını belirten Baker, "Bir cümle ile özetlemem gerekirse; yeni oluşan ancak gelecek adına çok iyi sinyaller veren çok iyi potansiyeli olan bir takım olarak nitelendirebilirim. Ligde çok fazla maç oynadığımı söyleyemem. Tabii ki Süper Lig’e dair fikirlerim var ancak fikirlerimin tam anlamda oluşması için biraz daha maç oynamam ve tecrübe edinmem gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Pozisyonumu 6 ve 8 numara olarak değerlendirebilirim"

Kendi pozisyonunu 6 ve 8 numara olarak değerlendirebileceğini söyleyen Baker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Xavi, Thiago Alcantara, Paul Scholes örneklerini verebilirim. Bu oyuncular hem tarzlarını hem de bu oyundaki yeteneklerini çok beğendiğim ve takdir ettiğim oyuncular. Thiago kariyerine devam eden bir oyuncu, Xavi ve Scholes futbolu bıraktılar. Çok büyük yetenekte ve çok büyük oyuncular olduklarını düşünüyorum. Orta sahada kendi pozisyonumu 6 ve 8 numara olarak değerlendirebilirim. Çünkü 10 numara oynayabilmek için farklı yetenek ve kalitelere ihtiyacınız var. Takımımızda da bunun yeterince var olduğunu biliyoruz. Çünkü o pozisyonda oynayan oyuncunun genellikle topu aldıktan sonra dikine gidebilen, topu taşıyabilen karakterde o tarzda oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Benim kendi tarzıma yakın gördüğüm pozisyonlar 6 ve 8 pozisyonları" ifadelerini kullandı.

"Chelsea'nin bana faydası yadsınamaz"

Chelsea kulübünün kariyerinde önemli paya sahip olduğunu belirten Baker, "Chelsea kulübü 9 yaşından beri bünyesinde olduğum, çok uzun yıllar boyunca tanıma fırsatı bulduğum harika imkanlara sahip bir kulüp. Geleceğim üzerindeki etkisinin tabii ki önemli olduğunu düşünmekle birlikte farklı liglerde oynamış olmanın farklı ülkelere gitmiş olmanın, farklı insanlarla çalışmanın, hayal kırıklıkları yaşamanın belki de kazanmanın bana getirdikleriyle beraber geleceğime büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Chelsea kulübünün kariyerime etkisi, bana faydası tabii ki yadsınamaz. Ancak farklı tecrübeler edinmenin de şu an bulunduğum yerde olmamda büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Chelsea birçok oyuncusunu kiralık gönderen, aynı şekilde çok fazla yeteneğe sahip olan ve birçok oyuncusu olan büyük bir kulüp. Kiralık oyuncular üzerine bir çalışması var. Bu oyuncuları takip edecek kişileri de genelde eski profesyonel futbolculardan kurmaya çalışıyorlar. Bu oyuncular sizlerin maçlarını izlerler. Maçlardan sonra sizlerle konuşurlar. Nasıl olduğunuzu, herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınızın olup olmadığını sorarlar. Bazı zamanlarda size geribildirim yaparak neleri doğru veya yanlış yaptığınızı size ifade ederler. Chelsea bu uygulama ile birlikte hem eski oyuncuları değerlendirerek kiralık oyuncularını iyi bir gözle izlerler hem de sürekli izlendiklerini bildiklerinden emin olurlar. Ben iyi bir stratejileri olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Gördüğüm videolarda taraftarlar beni çok etkiledi"

Trabzonspor'da henüz taraftar tecrübesi yaşamadığını belirten Baker, "Daha önce izlediğim videolar ve görüntülerden ne kadar harika bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Umarım buradaki kariyerim bitmeden, sürem daha dolmadan o tecrübeyi ben de yaşayabilirim. Çünkü gördüğüm o videolardan çok etkilenmiştim. Herkesin yavaş yavaş alışmak zorunda olduğu bir durum taraftarsız futbol. Ancak futbol taraftarla güzel. Taraftar futbolu daha da güzel bir oyun haline getiriyor. Sahaya çıktığınızda özellikle kazandıysanız eğer o mutluluğu duymak, kaybediyorsanız veya işler istediğiniz gibi gitmediğinde arkanızda o desteği hissedebilmek gerçekten harika bir duygu" ifadelerini kullandı.