Bayern Münih'e Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'den sevindirici haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan 33 yaşındaki futbolcu, antrenmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hala iyileşme sürecinde bulunan Lewandowski'nin düz koşu yaptığı belirtildi.

Polonyalı golcü, ülkesinin 29 Mart'ta 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Andorra maçında sağ dizinden sakatlamış ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Bayern Münih'in ligde oynadığı Leipzig ve Union Berlin maçlarında takımdaki yerini alamayan golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında da Paris Saint Germain'e karşı forma giyememişti. Robert Lewandowski'nin salı günü Paris Saint Germain ile oynanacak Devler Ligi rövanş maçında da oynaması beklenmiyor.

42 maçta 47 gol attı

Yıldız futbolcu, bu sezon Bayern Münih ve Polonya olmak üzere çıktığı toplam 42 maçta 47 kez gol sevinci yaşadı.



