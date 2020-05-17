Lewandowski durdurulamıyor! Her sezon 40 gol...

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, sıra dışı performansına devam ediyor. Lewandowski son olarak Union Berlin maçında ilk golü kaydetti ve 2019-2020 sezonunda kulüp takımı adına 40. golünü attı. Lewandowski böylece son beş sezonun tamamında en az 40 gol barajını yakalamış oldu.

Robert Lewandowski son beş sezon

2015-16 | 42 gol 51 maç

2016-17 | 43 gol 47 maç

2017-18 | 41 gol 48 maç

2018-19 | 40 gol 47 maç

2019-20 | 40 gol 34 maç*

*: sezon devam ediyor

Lewandowski bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıkıp 26 gol attı ve bu alanda ilk sırada yer alıyor. Lewandowski geçen sezonda Bundesliga'da 22 golle gol kralı olmayı başarmıştı.



