Lewandowski durdurulamıyor! Her sezon 40 gol...
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, sıra dışı performansına devam ediyor. Lewandowski son olarak Union Berlin maçında ilk golü kaydetti ve 2019-2020 sezonunda kulüp takımı adına 40. golünü attı. Lewandowski böylece son beş sezonun tamamında en az 40 gol barajını yakalamış oldu
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, sıra dışı performansına devam ediyor. Lewandowski son olarak Union Berlin maçında ilk golü kaydetti ve 2019-2020 sezonunda kulüp takımı adına 40. golünü attı. Lewandowski böylece son beş sezonun tamamında en az 40 gol barajını yakalamış oldu.
Robert Lewandowski son beş sezon
2015-16 | 42 gol 51 maç
2016-17 | 43 gol 47 maç
2017-18 | 41 gol 48 maç
2018-19 | 40 gol 47 maç
2019-20 | 40 gol 34 maç*
*: sezon devam ediyor
Lewandowski bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıkıp 26 gol attı ve bu alanda ilk sırada yer alıyor. Lewandowski geçen sezonda Bundesliga'da 22 golle gol kralı olmayı başarmıştı.