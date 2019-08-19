TFF 1. Lig’in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 90 dakikanın ardından çıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı oynadıklarını kaydeden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ise şunları söyledi:

“Tabii ki gönül isterdi, bu verdiğimiz mücadelenin karşılığına puan veya puanları hanemize yazdırıp öyle dönelim ama sezon başı itibari ile baktığınızda şampiyonluk adına en önemli favorilerden bir tanesi olarak gösterilen, kağıt üzerinde tabii ki bu hiçbir zaman gerçeğe dönmez. Bunun dönmesi için büyük bir mücadelenin olacağı kesin. Hiçbir şampiyonluk öyle söylediği kadar kolay gerçekleşmiyor. Sezon boyu içerisinde inanılmaz meşakkatli yollar geçecek. O yüzden de ama sezon başında kağıt üzerinde ekonomik olarak şampiyonluk adayları olarak gösterilen takımların bir tanesi ile oynadık. Bu da Akhisar takımıydı. Tabi geçen sene küme düşmüş ama bir çok oyuncusunu barındırmış ve değerli oyuncuları da takviye yapmış bir takım idi. Biz bugün buraya kazanmayı isteyerek geldik ve bunu tüm samimiyetimle söylüyorum rakibimiz ile de bir çok analize sahibiz, bu yaptığımız incelemeler doğrultusunda çok başarılı bir performans ortaya koyduk. Yakaladığımız çok net pozisyonlar vardı. Deplasmanda 6 ile 7 tane pozisyona giremezsiniz. Yakalayacağınız pozisyonları eğer gole çevirirseniz takım ritmini de daha farklı hale dönüştürebilirsiniz. Hem rakip takımın psikolojisini çok geliştirip hem de biz kendi oyun planımızı çok daha rahat elde edebilirdik. Bu golleri atamadık, maalesef iki tane penaltı kalemizde gördük. Birini sevgili Karacic çok büyük bir başarı ile kurtardı, birini de maalesef kurtaramadık. Penaltı pozisyonuna görmeden bir şey söylemek benim adetim değildir. O yüzden de kimseyi suçlamak kimseye niye penaltıyı verdi diye böyle germek görmeden konuşmanın çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Ama uzaktan baktığımızda penaltının olmadığını görüyoruz. Zaten o penaltı da olmasaydı maçta gol olma ihtimali de yoktu. Her iki taraf açısından da belki puanlarla bitecek bir müsabakaydı. Ben genel olarak oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Genel olarak isteklerinden ve coşkularından maçtan sonraki de üzüntülerinden açıkçası çok keyif aldım. Gerçekten kazanmayı çok istemişler, bu mücadelenin karşılığında puan yada puanları çok beklemişler, bunun için de çok üzüntülüler. Ama dediğim gibi ligdeki yollar uzun, maçlar çok ve doğal olarak sezonun ilk maçı. İnşallah biz daha hazır olmayan arkadaşlarımızı tıpkı Roni gibi, Utku gibi bir çok kardeşimizin hazırlanışını yeni katkıları ile birlikte çok daha kaliteli bir hale getireceğiz. Ümit ediyorum iki yada üç hafta sonra istediğimizi kadronun oluşumu sağlanır. İnşallah da Adanaspor’un gösterdiği mücadelenin üstüne oyun kalitesi de daha fazlalaşır ve istediğimiz sonuçları elde ederiz.”



