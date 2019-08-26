Levent Eriş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Eskişehirspor’u sahasında 3-2 yenen Adanaspor’da teknik direktör Levent Eriş, "Bizim için geri dönüş çok anlamlıydı. Herkesi canıgönülden tebrik ediyorum, bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın sıcak havada verdiği mücadelenin takdire değer olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın seyir zevkinin iyi olduğunu ifade eden Eriş, "Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bol gollü ve pozisyonu çok olan bir müsabakaydı. Eksiklerimizi biliyoruz, daha uzun bir yolumuz var. Geriye düşmemize rağmen hiç tepki olmadı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum oyuncularımızın yanında oldular. Bizim için geri dönüş çok anlamlıydı. Herkesi canıgönülden tebrik ediyorum, bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." diye konuştu.

Eriş, karşılaşmada 2 gol atan Eze’nin performans olarak hazır olduğunu kaydederek, "Mükemmel bir performans ortaya koydu. Dk. 88’de bire birlerdeki hamleleri, adam eksiltmeleri hem fiziki kalitenin hem de adaptasyonunun çok yüksek olduğunu gösterdi. Eze’nin performansı bugün olağanüstü iyiydi. Giorgi henüz daha takımımıza adapte olmuş bir görüntü çizmedi. Tartışmasız çok yetenekli bir oyuncu. Bunu antrenmanlarda da bize gösterdi." ifadelerini kullandı.