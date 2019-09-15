Levent Eriş: Bu mücadele anlayışımız devam edece

TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, ilk yarıda takım olarak istediklerini tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini söyledi. Maçın ikinci yarısında 10 kişi kaldıklarını anımsatan Eriş, "Bu devrede yakaladığımız 3-4 pozisyon var. Rakibin 1 pozisyonu var, onu da izlersek ofsayt olduğunu görebiliriz." diye konuştu.

Eriş, TFF 1. Lig’de de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi olması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben çocuklarımı kutluyorum. 10 kişi aslanlar gibi mücadele verdiler. Eksik kalan taraflarımız var. Henüz bazı oyuncularımız hazır değil. Onları da hazırlayıp bir an önce takıma dahil etmeliyiz. Milli aralar iyi geliyor ama bazı oyuncuların da milli takımdan dolayı bizimle birlikte olmayışı zaman zaman handikaplar yaratıyor. Bu mücadele anlayışımız devam edecek, inşallah hiç kaybetmeyen ve asla pes etmeyen takım görüntümüz sürecek. Kazanmayı çok isterdik. Önce Adanaspor taraftarına bu ambiyansı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar desteklediler."