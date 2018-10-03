Levent Açıkgöz: Mücadelede bir parçamız eksik

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor deplasmanda cumartesi günü saat 14.00’da Zafer Stadyumu'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını akşam üzeri yapılan antrenmanla devam etti. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Ardından oyuncular 5'e 2 top kapma, kondisyon çalışması yaptı. 2 saat süren antrenman yapılan tek kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçında çocukların iyi bir mücadele verdiğini belirterek, “Devrenin başında yediğimiz gol ve ardından oyundan düşme ile rakibe verdiğimiz çok sayıda pozisyon vardı. Hafta içi bu görüntüleri yavrularımıza seyrettirdim. Neleri yanlış yaptığımızı neleri doğru yaptığımızı. O doğrultuda şimdi antrenmanlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

“Mücadelede bir parçamız eksik”

“Cuma günü Afyon deplasmanına gideceğiz” diyen Açıkgöz, “Çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar, verecekler de. Ama bu mücadele bir parçamız eksik ve bu parçayı yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah bu yalnızlıktan kurtulup kötü gün dostu olarak taraftarımızı her zaman bekliyoruz” ifadelerini kullandı.