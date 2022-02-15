Levante'nin La Liga'daki kötü serisi
La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde, 39 puan 9 averaj ile 5. sırada yer alan Atletico Madrid, 11 puan -27 averaj ile son sırada bulunan bulunan Levante ile karşı karşıya geliyor. Ligin dibine demir atan Levante, deplasmanda oynadığı son 11 maçta kalesini gole kapatamadı ve 50 golle La Liga'nın en fazla gol yiyen takımı konumunda.
Levante, Çarşamba günü deplasmanda oynadığı son 10 maçın sadece üçünü kaybetti ve bu seride 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ev sahibi Atletico Madrid ise bu gün ligde evinde oynadığı son altı La Liga maçının tamamını kazandı. İkili rekabette Levante, 15 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.
Ligin dibine demir atan Levante, bu sezon 23 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Misafir takım bu seride 8 beraberlik 14 yenilgi aldı. Levante 14 maçla ligde en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri.
Atletico Madrid iyi durumda olmasa da mücadeleden 3 puan alarak iç sahada galibiyet serisini 4 maça çıkartmak isteyecek.