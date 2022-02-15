Levante, Çarşamba günü deplasmanda oynadığı son 10 maçın sadece üçünü kaybetti ve bu seride 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ev sahibi Atletico Madrid ise bu gün ligde evinde oynadığı son altı La Liga maçının tamamını kazandı. İkili rekabette Levante, 15 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.

Ligin dibine demir atan Levante, bu sezon 23 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Misafir takım bu seride 8 beraberlik 14 yenilgi aldı. Levante 14 maçla ligde en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri.

Atletico Madrid iyi durumda olmasa da mücadeleden 3 puan alarak iç sahada galibiyet serisini 4 maça çıkartmak isteyecek.