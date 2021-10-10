A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Norveç maçında eksiklerini gördüklerini vurgulayan Alman teknik adam, "İlk maçı analiz ettik. İyi ve kötü yaptığımız şeyleri değerlendirdik. Ona göre hazırlandık." dedi ve ekledi:

'Yarın sabah oyunculara söyleyeceğim'

''Serdar Aziz İstanbul'da kaldı. Kenan Karaman kadrodan çıktı. Buna bakarsak en az bir değişikliğin olacağını söyleyebiliriz ama Letonya karşısında sahaya çıkacak 11 yarın sabah oyunculara söyleyeceğim.''





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'Buna uygun şekilde hazırlanacağız'

''Norveç'in kendi has bir oyun tarzı vardı. Letonya'nın da kendine has bir oyun tarzı var. Buna uygun şekilde hazırlanacağız. Buna göre 11'imizi sahaya süreceğiz.''





'Çok fazla detaya girmek istemiyorum'

''Ben burada taktik ve formasyon ile alakalı çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ozan Kabak'ın da cezası bitti Çağlar gibi. Ben takıma yarın sabah söyleyeceğim ilk 11'i. Santrfor ile ilgili sormuş olduğunuz soruyu da dolayısıyla yanıtlayamıyorum.''