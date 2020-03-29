Les Ferdinand: Beşiktaş adam olduğum kulüptür

Beşiktaş’ta 1988-1989 sezonunda forma giyen eski İngiliz milli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla yaşadığı zaferleri unutmadığını ifade ederek, "Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş’ta olgunlaştım. O yıllarda İstanbul’da tesis imkanları kısıtlıydı ama çok iyi bir kadroda yer alıyordum. Kulüpte dayanışma ve sıcak, samimi bir arkadaş ortamı gördüm. Beşiktaş’ta kazandığım tecrübeler beni Premier Lig’de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye’de geçirdiğim günlerimi seviyorum ve özlüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş taraftarının da kalbinde özel bir yeri olduğunu belirten 53 yaşındaki eski yıldız futbolcu, "Yıllar geçse de beni unutmadıklarını biliyorum. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur." ifadelerini kullandı.

"Fıstıklı baklava favori tatlım"

Beşiktaş’ta oynadığı yıllarda en çok Boğaz’da dolaşmayı ve Türk mutfağının lezzetlerini tatmayı sevdiğini kaydeden Les Ferdinand, "Türk yemekleri gerçekten çok güzel. Ama en çok da fıstıklı baklava, o benim favori tatlım. Şu sıralar koronavirüs salgını nedeniyle mecburen evdeyim, her şey düzeldiğinde bir gün yeniden İstanbul’a gelip, eski dostlarla buluşmak istiyorum." diye konuştu.

"Evde kal" çağrısı

Les Ferdinand, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan dünya genelinde yapılan "evde kal" çağrısına da destek verdi.

Ferdinand mesajında, "Bize verilen talimatlara uyalım. Eğer evden çıkmaz ve tüm kurallara uyarsak bu çirkin virüsün birçok insanın hayatını tehdit etmesine engel oluruz. Umarım dünya bir an önce normal günlerine döner." yorumunu yaptı.

AA