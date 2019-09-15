L’Equipe: Slimani kendine inanmaktan hiç vazgeçmedi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Monaco’nun yolunu tutan Islam Slimani, kırmızı-beyazlılarda beklenmedik bir başarı gösterdi. Afrika Uluslar Kupası’nda yazın Cezayir Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki döneminin ardından yeni den yükselişe geçti.

Önce Afrika, sonra Avrupa

Milli takımda bu yükselişin ilk ayağını yaşayan tecrübeli forvet, Monaco’da ise çıkışını sürdürdü. Galatasaray’ın yolunu tutan Radamel Falcao’nun yerini doldurması için transfer edilen 31 yaşındaki santrfor, şu ana kadarki performansıyla Kolombiyalı ismi aratmadı.

Fransızlar tam sayfa Slimani okudu

Nimes ve Strasbourg olmak üzere iki maçta sahaya çıkan Slimani, attığı üç golle adından söz ettirdi. Fransa’nın ünlü spor yayın organı L’Equipe, Cezayirli futbolcu ile ilgili özel bir habere imza attı, tam sayfa şeklinde kendisini manşete taşıdı.

‘Kendine inanmaktan hiç vazgeçmedi’

Gazetede manşet olan ve ‘Bir zamanlar’ başlığıyla yayınlanan haber, gazetenin internet sitesindeyse ‘Sarsılmaz bir inanç’ başlığıyla sunuldu. Futbolcunun Sporting, Leicester City, Newcastle ve Fenerbahçe gibi ekiplerin formasını giydiği, geçirdiği kötü dönemler de olduğuna dikkat çekilerek ‘Kendisine inanmaktan hiç vazgeçmedi’ değerlendirilmesi yapıldı.

Nantes pişman oldu

Cezayirli forvetin sergilediği performans bir diğer Fransız ekibini ise hayal kırıklığına uğrattı. Slimani’yi geçtiğimiz yıllarda kadrosuna katma çabası göstermişliği bulunan ancak parasal konulardaki anlaşmazlıklardan dolayı bunu gerçekleştiremeyen Nantes kulübünün, Slimani’nin Monaco’da gösterdiği performansla pişmanlık yaşadığı ifade edildi. (Skorer)