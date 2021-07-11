Leonardo Bonucci, İtalya tarihine geçti!

İtalya ile İngiltere'yi karşı karşıya gelen EURO 2020 Finali'nde İngilizler, tarihinde bir ilki başarmak; İtalya ise 2. kez Avrupa Şampiyonu olabilmek için sahaya çıktı. İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıdı.

Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17. kez giyen Gianluigi Buffon'u yakaladı.

34 yaşındaki savunmacı, final maçında da sahaya ilk 11'de çıktı, Buffon'u geride bırakarak İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu oldu.

Golle de tarihe geçti

Leonardo Bonucci, maçın 69. dakikasında İngiltere karşısında attığı golle de hem takımına berbaerliği getirdi hem de Avrupa Şampiyonası finalinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu (34 yaş, 71 gün)







