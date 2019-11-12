Leonard eski takımının karşısına çıktı

Clippers’ta kenardan oyuna giren Lou Williams, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Montrezl Harrell 14 sayı, 11 ribaunt, JaMychal Green de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Raptors cephesinde Pascal Siakam 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 14 sayı, 8 asist ve Norman Powell 15 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 114-120

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 109-113

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 116-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 116-122

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 98-88

Golden State Warriors-Utah Jazz: 108-122

AA