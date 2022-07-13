Son dönemde yaptığı yardımlarla ön plana çıkan ünlü iş insanı Beşiktaşlı Leo Yılmaz Ciyayi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Yılmaz, Doğu'daki şehit ailelerine ve engelli bireylere forma hediye etti. Binden fazla forma veren Leo Yılmaz, "Onların gözlerindeki gülümsemeyi görmek bana yetiyor. Bu ve bunun gibi yardımları yapmaya devam edeceğim. Elbette sadece forma ile sınırlı kalmayacak. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşıp, onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Öğrencilere yardım ediyor

Kanada'da gazetecilik ve sanatçılık yapan Leo Yılmaz, her sene Kanada'ya giden öğrencilere yardımcı olduğunun da altını çizerken, "Vatandaşlarımızın buraya adapte olması için de onlara yardımcı oluyorum. Elimden geldiğince de öğrencilerin burada rahat yaşayabilmesi için onlara burs desteğinde bulunuyorum" diye konuştu.

'Eğer sakatlanmasaydım...'

20'li yaşlarında Kanada Süper Ligi ve İkinci Ligi'nde North York Astros ve York United FC takımlarında oynadığını belirten Yılmaz, "Sakatlığım nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştım. Eğer sakatlık problemim olmasaydı ülkemi uzun yıllar boyunca Kanada'da temsil edebilirdim. Fakat nasip olmadı" yorumunu yaptı.