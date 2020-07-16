Son zamanlarda yükselen risk faktörlerine ve lenfomanın görülme yoğunluğuna rağmen, lenfoma tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Lenfoma, ilaçlara ve kemik iliği nakline iyi yanıt veren bir kanser türüdür. Günümüz tedavileri ile bazı lenfoma alt tiplerinde başarı oranları yüzde 90'ın üzerinde olabilir. Tedaviye yanıtın olmadığı durumlarda, “akıllı ilaç” adıyla anılan ve yalnızca kanser hücresini amaç edinen özel ilaçların yanında; kök hücre nakilleri de lenfoma hastalığının kontrolü için önemli seçenekler arasındadır.

Lenf kanseri (Lenfoma) nedir?

Kan kanserleri, kanın üretildiği veya kan kaynaklı tüm kanserlerle eş anlamlı olarak kullanılan kemik iliğinden doğan bir ifadedir. Lenfoma kan kanserlerinin yüzde 50'sini oluşturur. Lenfoma; Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Olmayan Lenfoma olarak ikiye ayrılır. Hodgkin Dışı Lenfomalar diğerinden yaklaşık 8 kat daha fazla görülür.

İki önemli tip lenfoma kanserinin alt tipleri vardır. Hodgkin dışı lenfomada en az 40-50 alt tipi vardır. Hodgkin lenfomanın genellikle 6-8 alt tipinden bahsedilebilir. Klinik seyir, tedaviye verilen yanıtlar ve tedavilerinde kullanılan ilaçların hepsi farklıdır. Bu nedenle, lenfoma teşhisinden sonra, hastalığın hangi alt tipini doğru bir şekilde belirlemek gerekir. Buna göre, en iyi hastanenin araştırılması lenfoma tedavisinde çok önemli hale gelir. Deneyimli ve uzman kadroya sahip onkoloji merkezleri olan hastaneler tercih edilmelidir.

Lenf kanseri (Lenfoma) belirtileri nelerdir?

Ağrısız, büyüyen ve büyüyen lenf düğümleri,

Kökeni bilinmeyen ateş,

Açıklanamayan kilo kayıplarının görülmesi,

Çok fazla yaşanan gece terlemeleri,

Sürekli yorgunluk,

Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,

Karında şişme, şişkinlik, dolgunluk veya ağrı hissi,

Kaşıntı.

Bir kişide sıralanan bu semptomlara sahip olmak, mutlaka kişinin lenfoma olduğu anlamına gelmez. Mikrobiyal hastalıklar ve diğer sağlık sorunları da bu bulgulara neden olabilir. Bununla birlikte, semptomlar 2 hafta içinde düzelmezse, bir doktora danışarak bu belirtilerin nedenini araştırmak yararlı olacaktır.

Bazen lenf kanseri belirtisi romatizmal hastalıklarda benzer şekilde kendini gösterebilir. Hasta romatizmal hastalık şikayetleri için hastaneye başvurabilir ve araştırmalarla durum ortaya çıkabilir. Kısacası, lenfoma her hastalığı taklit edebilir. Bu nedenle, lenfoma belirtileri dikkate alınmalıdır.

Lenf kanseri (Lenfoma) tedavisi nasıl yapılır?

Lenfoma tedavisine lenfoma tanısı konularak başlanır. Bunun için önce biyopsi yapılmalıdır. Lenfoma, bu hücrelere mikroskop altında bakılarak teşhis edilebilir. Bununla birlikte, bu morfolojik değerlendirme hastalığı alt tiplemek için yeterli değildir. Doğru bir tanı koymak için farklı testler gereklidir. Ek olarak, özel boyama teknikleri ile hangi lenfoma tipinin meydana geldiğini belirleyen özel testler vardır.

Lenfoma olduğu belirlenen hücrelerin genetik yapılarını analiz ederek alt tipin doğru tanınması sağlanır. Bu sonuç lenfoma tedavisinin başarısı için son derece önemlidir. Tanı konulduktan sonra hastalığın vücuda yayılıp yayılmadığı araştırılmalıdır. Bunun için en çok PET-CT kullanılır. Bu muayene ile vücudun hangi kısmında lenfoma olduğu belirlenecektir.

Lenf kanseri (Lenfoma) nasıl anlaşılır?

Hastalar genellikle genişlemiş lenf düğümleri nedeniyle doktora başvururlar. Bununla birlikte, lenfoma birçok hastalığı taklit edebilir. Doktorlar çeşitli kan testleri talep etseler de, ana tanı lenf nodu biyopsisidir. Biyopsi ile alınan parçada lenfoma hücreleri görülürse tanı konur. Hastalığın evresini anlamak için kemik iliği biyopsisi ve farklı radyolojik incelemeler yapılır. Göğüs röntgeni, tomografi, MR ve PET incelemeler arasındadır. Büyüyen lenf düğümlerinin sayısı ve dağılımı ve diğer organ tutulumlarının varlığı hastalığı evrelemede çok önemlidir.

Lenfoma aşamaları:

Lenfoma bir lenf düğümü veya tek organda bulunur.

Diyaframın aynı tarafında birden fazla lenf nodu tutulur.

Lenf düğümleri ve organları diyaframın her iki bölgesinde, örneğin karın, göğüs ve boyunda büyüdü.

Doku ve organlarda çok yaygın tutulum görülür.

Lenf kanseri (Lenfoma) neden olur?

Lenf kanserlerinin nedenleri kabaca diğer organ kanserlerinde görülen nedenlere benzer. Her hücre proliferasyonu sırasında kromozom dizimindeki bazlarda ortalama 120000 hatanın meydana geldiği bilinmektedir. DNA onarım enzimleri bu hataların bazılarını düzeltir, ancak bazıları onarım mekanizmalarından kaçınır. Bu hatalara mutasyon diyoruz. Kimyasallar ve radyasyon gibi fiziksel nedenler hata sayısını artırır. Ancak hiçbir sebep olmaksızın bile, hücre çoğalması sırasında hatalar meydana gelebilir.

Kısacası, lenfoma ve diğer organ kanserlerinin nedenlerini anlamak zor değildir. Sorulması gereken soru, neden herkesin kansere sahip olmadığıdır. Her hücre proliferasyonunda çok fazla hata oluştuğu ve vücudumuzda bir katrilyon hücre olduğu için görülen kanser hastalarının sayısı beklenilen seviyenin altında yer almaktadır. Mutasyonlar, canlıların sürekli olarak değişim gösteren dünyaya adapte olmaları ve evrimleşerek hayatta kalma mekanizmalarıdır. Kanser hastalıkları da aslında bu avantajın bedeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lenf kanseri (Lenfoma) tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

Hastalar genellikle komşularından, televizyondan veya internetten duydukları alternatif tedavi yöntemlerini denemeye çalışmaktadır. Eşek sütü, anne sütü, kaplumbağa kanı, her bitki gibi denemeler kalkışanlar bulunmaktadır. Hala bu yöntemleri kullanmak isteyen hastalar kesinlikle doktorlarını ve kemoterapi hemşirelerini bilgilendirmelidir. Çünkü bu yöntemler kemoterapi ilaçlarıyla etkileşime girebilir ve ölüme yol açabilecek etkileşimlere ve yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle doktorunuzdan habersiz işlemler yapmaktan kaçınmalısınız.