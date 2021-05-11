Lemina'nın formasını giydiği Fulham küme düştü
Premier Lig'de 2020-21 sezonunda küme düşen üçüncü takım belli oldu. Sheffield United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e veda eden üçüncü takım Fulham oldu. Bir dönem Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın formasını giydiği Fulham, geçen sezon Championship'ten Premier Lig'e çıkmıştı
Fulham sahasında oynadığı Burnley maçını 2-0 kaybetti ve Premier Lig'e veda etti. Fulham böylece 2020-21 sezonunda Premier Lig'de küme düşen üçüncü takım oldu. Daha önce Sheffield United ve West Bromwich Albion'ın Premier Lig'e veda etmişti.
Asansör takım: Fulham
Bir dönem Galatasaray 'da forma giyen Mario Lemina'nın yer aldığı Fulham, geçen sezon Championship'ten Premier Lig'e çıkmıştı. Fulham 2018-19 sezonunda Premier Lig'de 19.sırada kalıp yine düşmüştü.
2018-19 Premier Lig (düştü)
2019-20 Championship (Play-Off sonucu çıktı)
2020-21 Premier Lig (düştü)