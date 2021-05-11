Fulham sahasında oynadığı Burnley maçını 2-0 kaybetti ve Premier Lig'e veda etti. Fulham böylece 2020-21 sezonunda Premier Lig'de küme düşen üçüncü takım oldu. Daha önce Sheffield United ve West Bromwich Albion'ın Premier Lig'e veda etmişti.

Asansör takım: Fulham

Bir dönem Galatasaray 'da forma giyen Mario Lemina'nın yer aldığı Fulham, geçen sezon Championship'ten Premier Lig'e çıkmıştı. Fulham 2018-19 sezonunda Premier Lig'de 19.sırada kalıp yine düşmüştü.

2018-19 Premier Lig (düştü)

2019-20 Championship (Play-Off sonucu çıktı)

2020-21 Premier Lig (düştü)