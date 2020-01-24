Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı idarecilere, “Burada adeta yeniden doğdum. Sizden tek isteğim bonservisimi almanız” dediği öğrenildi. Yönetimin bonservis bedeli 16 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için İngiliz ekibi Southampton ile sıkı bir pazarlığa girmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan kiraladığı Mario Lemina’dan yönetime mesaj var.

Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken ve taraftarın sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu görüştüğü sarı-kırmızılı idarecilere, “İstanbul’da çok mutluyum. Burada adeta yeniden doğdum. Kendimi uzun süreden sonra iyi hissediyorum. Sizden tek isteğim bonservisimi almanız. Burada uzun yıllar kalmak ve bu kulübün tarihinde bir yer edinmek istiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sezon başında 1 milyon euroya kiralanan Lemina’nın satınalma opsiyonu ise 16 milyon euro. Sarı-kırmızılı yetkililerin, İngiliz kulübü ile sıkı bir pazarlığa gireceği ve 8 milyon euro üzerinden pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Southampton kulübü idarecileri ile masaya oturacak olan yönetim performansından memnun olduğu Lemina’nın işini yaza bırakmak istemiyor. Tecrübeli futbolcu, teknik kadronun sahadaki pozitif futbolu nedeniyle memnun olduğu isimlerin en başında geliyor.

Terim’in gözüne girdi

Gabonlu futbolcu Mario Lemina, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda toplam 17 maçta şans buldu. Gol atma başarısı gösteremeyen ve asist yapamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen orta sahadaki başarılı performansıyla Teknik Direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başardı. (Skorer)