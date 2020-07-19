Lemina son anda çıktı

Ancak Gabonlu futbolcu, ağrılarının arttığını ve devam edemeyeceğini söyleyince, son anda kadrodan çıkarıldı. Antalyaspor maçının ardından sözleşmesi bitecek olan Lemina için yeni bir teklif yapılmayacak.

Galatasaray 139 gün sonra kazandı

Pandemi öncesinde 8 maçını kazanan Galatasaray, liglerin yeniden başlamasıyla adeta çöküşe geçti. Son galibiyetini 1 Mart tarihinde Gençlerbirliği karşısında 3-0’lık skorla alan Sar-Kırmızılılar, 6 maç sonra kazandı. Göztepe karşısında 3 puanı alan Cim Bom, 139 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Hakem 3 kez VAR’a gitti

Maçın hakemi Koray Gençerler mücadelede 3 kez VAR’dan yararlandı. İlk olarak 22. dakikada Adem Büyük’ün attığı golde VAR’a gitti ve pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti. 49’da Galatasaray’ın penaltısında VAR uyarısıyla kaleci Beto’nun düdükten önce hareketlenerek kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi. Son olarak da 66’da Napoleoni’nin golünde VAR’a gitti. Gençerler gol öncesinde Halil Akbunar’ın, Saracchi’ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.