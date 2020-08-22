Lemina o mesajın gelmesini bekliyor

Galatasaray ile yeniden her konuda anlaşan Mario Lemina, transfer için artık kulübünden gelecek onay mesajını bekliyor.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Lemina o mesajın gelmesini bekliyor

 Gabonlu futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekiple yıllık 1 milyon 50 bin Euro karşılığında mutabakata vardı. Bu da 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşından yüzde 50 indirim yapması anlamına geliyor. Sarı-Kırmızılılar şu sıralarda oyuncunun kulübü Southampton ile görüşme halinde. Premier Lig kulübünün yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Lemina’nın kiralık bedelinin 1.5 milyon Euro’dan 1 milyon Euro seviyesine çekilmesi için çalışmalar sürüyor. Galatasaray ayrıca yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuna da uygun bir bedelle sahip olmak istiyor.


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