Cimbom'un kilit isimlerinden Mario Lemina'nın sakatlığı tam anlamıyla şok etkisi yaratmış durumda... Gabonlu yıldızın tedavisi sürerken, TAKVİM çok çarpıcı bir ayrıntıya ulaştı. Lemina 1 aylık süre içinde 8 maçta ilk 11'de oynarken ve hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Adalesi bu tempoyu kaldırmadı.

SADECE KAYSERİ MAÇINI KAÇIRDI

Fatih Terim yoğun fikstürde tüm futbolcularını dinlendirirken Lemina'yı es geçti. Yıldız futbolcu 15 Ocak'taki Rizespor ile 16 Şubat'taki Malatya maçı arasındaki 9 karşılaşmanın 8'inde görev yaptı. Sadece 2 Şubat'taki Kayseri maçında cezası nedeniyle oynayamadı.

EKSTRA İDMANLAR DA TETİKLEDİ

Lemina'nın ayrıca fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için devre arasında ekstra çalışmalar yaptığı ve bu ağır idmanların da sakatlığı tetiklediği belirtiliyor. Öte yandan çok güçlü bir bünyesi olan Gabonlu futbolcunun G.Birliği maçına yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR

3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lemina'nın takıma daha erken dönebileceği belirtiliyor.

Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Mario Lemina takımına 1 gollük katkı da yaptı.

KRİTİK GÖREV DONK'UN

Fenerbahçe deplasmanında çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da kadro belirsizliği sürüyor... Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle tüm planları alt üst olan teknik direktör Fatih Terim'in 6 maçlık seriyi getiren düzende mecburen değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın orta alanın direncinin düşmemesi için Ryan Donk'a Lemina'nın görevini vereceği öğrenildi. Terim bu durumda savunmada ise Marcao'nun yanında Ahmet Çalık'ı oynatacak. Başarılı teknik adamın ayrıca Onyekuru'yu 11'e alıp son haftaların formda ismi Emre Akbaba'yı yedek kulübesinde oturtmayı planladığı öne sürülüyor.

Kaynak: Takvim