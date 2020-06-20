Leipzig - Dortmund maç sonucu: 0 - 2

Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'da ikincilik için mücadelesini Borussia Dortmund kazandı. Deplasmanda takipçisi RB Leipzig'i Haaland'ın attığı iki golle 2-0 mağlup eden Dortmund puanını 69 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi







