Leipzig - Dortmund maç sonucu: 0 - 2

Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'da ikincilik için mücadelesini Borussia Dortmund kazandı. Deplasmanda takipçisi RB Leipzig'i Haaland'ın attığı iki golle 2-0 mağlup eden Dortmund puanını 69 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi

20 Haziran 2020, Cumartesi 16:30 Son Güncelleme:
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Leipzig - Dortmund maç sonucu: 0 - 2

Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'da ikincilik için mücadelesini Borussia Dortmund kazandı. Deplasmanda takipçisi RB Leipzig'i Haaland'ın attığı iki golle 2-0 mağlup eden Dortmund puanını 69 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi



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