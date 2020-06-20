Leipzig - Dortmund maç sonucu: 0 - 2
Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'da ikincilik için mücadelesini Borussia Dortmund kazandı. Deplasmanda takipçisi RB Leipzig'i Haaland'ın attığı iki golle 2-0 mağlup eden Dortmund puanını 69 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi
Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'da ikincilik için mücadelesini Borussia Dortmund kazandı. Deplasmanda takipçisi RB Leipzig'i Haaland'ın attığı iki golle 2-0 mağlup eden Dortmund puanını 69 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi