İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, devre arasında Alman ekibi Schalke'den kiraladığı milli yıldızımız Ozan Kabak için kararını verdi. SPORT1 muhabiri Patrick Berger, Liverpool'un Ozan Kabak'ın 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

Patrick Berger, attığı Tweet ile milli yıldızımız ile ilgilenen ekipleri de açıkladı. Dayot Upamecano'yu Bayern Münih'e gönderen ve Ibrahim Konate'nin de satışının gündemde olduğu Leipzig'in Ozan Kabak ile ilgilendiği bir süredir gündemdeyken bir başka milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'ın da Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.





Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Hollanda ve Letonya maçlarında stoper bölgesinde birlikte görev almışlardı.

Sezonun ilk yarısında Schalke formasıyla Bundesliga'da 14 maça çıkan Ozan Kabak, sonrasında kiralandığı Liverpool'da 9 Premier Lig, 4 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde görev almıştı.