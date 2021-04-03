Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, resmi internet sitesinden Kelechi Iheanacho ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

İngiliz ekibi, Nijeryalı futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Iheanacho, "Leicester ie yeniden sözleşme imzaladığım için heyecanlı ve mutluyum" açıklamasını yaptı.

28 maçta 12 gol attı

2017 yılında Manchester City'den Leicester City'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon lacivert beyazlılar ile çıktığı Premier Lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı toplam 28 maçta 12 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.