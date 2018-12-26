Leicester City-Manchester City maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier League'in 19. haftasında Leicester City ile Manchester City, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Guardiola'nın öğrencileri oldu. İspanyol teknik adamın prensi olan Bernardo Silva takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 5 dakika sonra Leicester'ın tecrübeli futbolcusu Marc Albrighton ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

İlk yarıda her iki ekip de bol gol pozisyonu girmesine rağmen meşin yuvarlağı filelere yollayamadı ve 1-1'lik eşitlikle soyunma odasına gittiler.

İkinci yarıda da düşük bir tempo hakimdi sahada. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Ricardo Pereira, Leicester'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu aynı zamanda da mğücadelenin maç sonucu da oldu.

89. dakikada City adına Fabian Delph direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonuçla Manchester City 44 puanda kaldı ve zirveden uzaklaştı. Tottenham ve Liverpool'un kazandığı haftada oldukça kritik bir 3 puanı kaybetti. Leicester ise puanını 28'e çıkarttı.