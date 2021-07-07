Legends of Runeterra Masters Avrupa Turnuvası şampiyonu Türkiye

Riot Games'in stratejik kart oyunu olan Legends of Runeterra için düzenlenen şampiyonaya, uzun süren eleme aşamaları sonucunda 32 takım katıldı. Ülkemizi temsilen turnuvada mücadele eden GRANRODEO, Uçan Protein ve Fight4Revenge, yarı finalde Ukrayna’yı, büyük finalde ise Finlandiya’yı devirerek uluslararası bir zafere imza atmayı başardı.

Avrupa’yı fetheden takımın hikayesi

Takım olarak çalışan GRANRODEO, Uçan Protein ve Fight4Revenge Türkiye'ye Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasından bir yer almayı başardı. Türkiye iyi bir performansla 9. sıraya yerleşse de 1. sıradaki Almanya, 8. sıradaki İtalya ve öngörülemeyen 16. sıradaki Lübnan'a karşı zorlu bir grubun içindeydi. Ülkemizin Almanya, İtalya ve Lübnanla birlikte yer aldığı A grubu, turnuvanın başlangıcında tahminde bulunması en zor gruplardandı. Katılım aşamasında açık ara farkla Almanya'nın A Grubu'nu birinci bitirmesi herkes tarafından beklenirken, grup beklenmedik bir başlangıca tanık oldu. Hem Türkiye hem de Lübnan, daha üst sıralamalardaki rakiplerini alt edip ilk günden hanelerine birer galibiyet yazdırmayı başardı. Beklenmedik gelişmeler turnuva boyunca devam etti ve hem Türkiye hem de Lübnan ilk 8'deki yerlerini koruyarak Almanya'yı turnuvadan eledi.

Turnuva boyunca Türkiye’nin baskınlığı dikkat çekti

Türkiye'nin turnuvadaki baskınlığı hep devam etti. Çeyrek finallerde 2-0'lık hızlı bir zaferle Birleşik Krallık'ı eleyip başarısını devam ettiren temsilcilerimiz, yarı finallerde turnuva gözdesi İspanya'yı alt ederek B Grubu'ndan çıkan Ukrayna'yla karşılaştı. Ukrayna ilk oyunu kazanarak Türkiye'yle finaller arasına iki galibiyet zorunluluğu koydu. İki galibiyeti kafasına koyan Türkiye, adını finale yazmayı başardı ve son düzlükte Finlandiya ile karşılaştı.

Türk oyuncular adını tarihe yazdırdı

İki takım da zorluklarla yılmadan mücadele ediyor hem temiz ve hesaplanmış hamlelerinde hem de kadro kurulumu, seçimler ve yasaklamalar aşaması stratejilerinde eşine zor rastlanır türden beceriler gösteriyordu.

Türkiye şampiyonluk puanından bir galibiyet uzaktayken iki takım da Zoe-Vi seçimlerini kilitledi ve turnuvanın kaderi, şampiyonları aynı iki deste üzerinden belirlenmek üzereydi. Desteler çok benzer olsa da iki ülkenin oyun planları daha farklı olamazdı. Finlandiya tahta odaklı bir yaklaşım takındı ve Kozmik İlham'la birimlerini güçlendirip salt taban değerlerle baskı kurmaya çalıştı. Türkiye Yakarma odaklı bir strateji izledi ve erkenden kullandığı Yıldızyapan'la oyun sonlarında kullanıp oyunu kazanmak üzere yüksek mana değeri olan tehditlerden bir ordu biriktirdi. Sonuçta Türkiye'nin stratejisiyle oyun planı galip geldi ve 3. oyunu da kazanıp 3-0'lık baskın bir zaferle isimlerini LoR Masters Europe: Chronicles of Shurima şampiyonu olarak tarihe yazdırdılar.